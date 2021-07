Mentre attende Fabian, il Napoli “blocca” due cessioni

Il Napoli riflette. Pensa e blocca (almeno per il momento) alcune possibili cessioni. Valutando il post infortunio Demme, il club analizza la sua mediana. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: “Venerdì rientra Fabian Ruiz, non ci sarà per l’amichevole contro il Bayern Monaco, si sottoporrà al tampone e lavorerà a Castel Volturno prima d’allenarsi con i compagni in vista dell’amichevole contro il Wisla Cracovia del 4 agosto e poi del ritiro di Castel di Sangro. Sono stati bloccati per il momento Folorunsho e Gaetano, su cui è forte il pressing della Cremonese per averlo nuovamente in prestito”.