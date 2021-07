Lobotka ha voglia di rilancio: ora il playmaker è lui!

Inutile girarci intorno. La tegola Demme si è abbattuta pesantemente sulla stagione non ancora iniziata del Napoli. Il club azzurro sembra refrattario all’ idea di intervenire sul mercato, quindi è a caccia della cosiddetta “soluzione interna”. A conti fatti, adesso, il playmaker di Spalletti è Lobotka. Lo si legge anche su Il Mattino. Oggi, in un consulto tra i medici dello staff ed il calciatore, verrà deciso se per l’ex Lipsia sia il caso o meno di effettuare intervento chirurgico. Lo slovacco, dal canto suo, ha voglia di rivincita, dopo la passata stagione. Anche in ritiro la sua condizione è apparsa decisamente migliore rispetto allo scorso anno, molto complicato per Lobotka che ha poi fatto parte della Slovenia agli Europei, ma è stato schierato solo nel secondo tempo con la Spagna. Il Napoli riparte con lui a centrocampo, in attesa si riaggreghi Fabian Ruiz e chissà, del colpo di mercato in entrata dopo l’infortunio di Demme.