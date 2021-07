L’Hertha Berlino, dopo Jovetic, starebbe puntando Maksimovic

Stevan Jovetic riparte dalla Bundesliga: ieri l’ex viola è stato ufficialmente acquistato dall’Hertha Berlino e il club tedesco pare anche essere interessato a Nikola Maksimovic. Il difensore, ormai ex Napoli, è gestito dalla stessa agenzia di Jovetic e la sua situazione contrattuale potrebbe portare l’Hertha a farci più di un pensierino. Maksimovic, infatti, è un calciatore “libero”, può firmare e accordarsi con qualsiasi squadra in maniera del tutto autonoma. Il difensore serbo, però, nonostante le tante pretendenti in giro per l’Europa, non ha mai nascosto la volontà di restare in azzurro, anche se le cifre per l’eventuale rinnovo non erano state accettate dal club di De Laurentiis. Ora sembra stia attendendo la migliore proposta.

Il Mattino.it