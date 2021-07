Krol: “Mi fido di Spalletti, il Napoli centrerà la Champions”

«Con Spalletti il Napoli centrerà di sicuro la qualificazione in Champions, la squadra ha la giusta qualità e ho fiducia del nuovo allenatore». Lo ha detto Ruud Krol, fuoriclasse olandese che ha giocato negli anni ‘80 a Napoli, due volte vice campione del mondo. Tornato in città per partecipare come testimonial alla presentazione del progetto «Sport in Sicurezza», Krol ha sottolineato l’importanza della formazione dei futuri atleti, in particolare i calciatori, ai quali «bisogna fornire informazioni giuste e un’educazione che non può prescindere dalla formazione scolastica e professionale. Uno su mille diventa un calciatore professionista, di questo bisogna essere consapevoli da subito». Il progetto «Sport in Sicurezza» è stato promosso dall’associazione Valore Uomo insieme con il Coni, l’Università Federico II e la Regione Campania, con il patrocinio morale di «Sport e Salute».

