Insigne tra i giocatori che saranno visionati di più nel 2022

La speranza è che Lorenzo Insigne continui ad essere il capitano del Napoli ancora per un pò di tempo, ma per adesso il futuro è un punto interrogativo. Ma una cosa è certa, Insigne è stato infatti inserito da Opta tra i calciatori del 2022, una lista di cinquanta atleti che saranno visionati con attenzione nella stagione che sta per cominciare. «Nell’ultima stagione ha guidato il Napoli. Solo Cristiano Ronaldo ha fatto meglio di lui secondo le statistiche» si legge dal sito ufficiale The Analyst, che ha analizzato in uno studio il 2021/22 del calcio europeo che sta per cominciare. Insigne è stato inserito insieme ai grandi nomi del continente, con la speranza che possa restare ancora a Napoli: «Dove può superare addirittura i gol segnati da Diego Armando Maradona».

Il Mattino