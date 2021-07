Insigne si sente ancora il capitano del Napoli, e spera che non ci siano cessioni

Ancora incertezza sul suo futuro, ma tanta voglia di restare in azzurro per Lorenzo Insigne. Oggi la Gazzetta dello Sport scrive in merito: “Lorenzo si sente a pieno titolo il capitano, non solo perchè le parole e la stima dimostrate pubblicamente da Luciano Spalletti, gli fanno piacere, ma anche perchè per com’è fatto non riesce a vedersi in un’altra squadra. Lorenzo si augura che non ci siano cessioni, così che il gruppo rimanga forte sperando poi di far tesoro delle esperienze maturate negli ultimi anni e delle freschezza di un Osimhen che può diventare devastante”.