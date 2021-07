Insigne ed Immobile non solo vacanze, ma tanto allenamento per esser pronti a ripartire

Altro che strana coppia. Lorenzo Insigne e Ciro Immobile si trovano a meraviglia. E non da oggi. Fin dai tempi del Pescara di Zeman hanno dimostrato di capirsi con uno sguardo. Intesa, feeling, senso per il gol. Non hanno bisogno di guardarsi per trovarsi. Una volta terminata l’avventura alla corte di Mancini hanno scelto Ibiza come meta per le vacanze estive. Rigorosamente insieme. E con le rispettive famiglie. Sempre insieme: dalle scorribande a bordo di una moto ad acqua, alle tavolate nei ristoranti più cool dell’isola spagnola. Si divertono da morire insieme: ridono, scherzano e trovano il tempo anche per allenarsi.

Altro che strana coppia. Lorenzo Insigne e Ciro Immobile si trovano a meraviglia. E non da oggi. Fin dai tempi del Pescara di Zeman hanno dimostrato di capirsi con uno sguardo. Intesa, feeling, senso per il gol. Non hanno bisogno di guardarsi per trovarsi. Una volta terminata l’avventura alla corte di Mancini hanno scelto Ibiza come meta per le vacanze estive. Rigorosamente insieme. E con le rispettive famiglie. Sempre insieme: dalle scorribande a bordo di una moto ad acqua, alle tavolate nei ristoranti più cool dell’isola spagnola. Si divertono da morire insieme: ridono, scherzano e trovano il tempo anche per allenarsi.

Ok le vacanze, ok staccare la spina e mettere da parte gioie e dolori legate al mondo del pallone, ma la testa è pur sempre rivolta al campo. Lorenzo – che dovrà pensare anche al suo futuro, con il contratto in scadenza nel 2022 – con il Napoli, Ciro con la Lazio.

E allora? Anche la vacanza a Ibiza può diventare l’occasione giusta per tenersi in forma e allenarsi nel modo migliore: cioè con il sorriso. Il tutto grazie alla collaborazione di un personal trainer, Carmine Menna, che li ha seguiti a distanza anche durate le vacanze. Non potevano certamente mancare i video sui social, perché partner d’eccezione per gli allenamenti di Ciro e Lorenzo sono state le rispettive mogli: Jessica e Jenny. Tutti e quattro appassionatamente, con il coach Carmine Menna a dettare i tempi dall’altra parte dello smartphone. «Jessica e Jenny seguono i miei allenamenti per tutto l’anno, mentre Ciro e Lorenzo solo quando c’è bisogno di qualche richiamino di preparazione. Nel tempo ho conquistato la loro fiducia e devo dire che sono due grandi professionisti», racconta Carmine, che ha il papà napoletano, ma vive a Torino. «Stanno seguendo un allenamento specifico per farsi trovare in forma dai rispettivi allenatori. Alternano chilometri di corsa a sedute di allenamento in palestra. Sono in vacanza, ma non perdono tempo». E lo fanno al fianco delle rispettive mogli. «Loro, però, fanno totalmente un altro lavoro. Si allenano insieme solo dal punto di vista dei tempi: ed è divertente perché diventa l’occasione per farsi due risate in famiglia».

Insomma: sudore, fatica ma anche grandi risate da parte dei due attaccanti napoletani che hanno alternato i bagni nel mare cristallino delle Baleari a corse sul tapis roulant, serie infinite di addominali e flessioni. «Non si molla», hanno scritto più volte sui loro social postando le immagini in differita di quegli allenamenti no stop nelle giornate che sarebbero dovute essere solo di vacanza. Ma per atleti professionisti come loro, staccare la spina del tutto è letteralmente impossibile. Jenny e Jessica hanno fatto la loro parte e si sono date da fare al fianco dei rispettivi mariti anche loro in quelle intense sessioni di allenamento vista mare. Anche perché sia Lorenzo e Ciro troveranno ad attenderli due nuovi allenatori, Spalletti e Sarri, tecnici molto attenti anche alla forma fisica e che certamente avranno apprezzato il lavoro extra dei rispettivi capitani.