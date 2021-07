Come rivelano diverse testate, il ds Giuntoli e il presidente De Laurentiis hanno preso un’importante decisione: il sostituto di Demme sarà pescato all’interno della rosa azzurra. Nessun nuovo innesto, la situazione delle casse societarie non lo consente. Koopmeiners e Zakaria, due calciatori sondati nelle ultime settimane, costano troppo e la soluzione low cost, Vecino dall‘Inter, sembra poco praticabile. Fabian sarà dunque tolto dal mercato, per il momento, e Spalletti potrà attingere tra esuberi o giovani promesse, come Folorunsho, già visto all’opera nell’amichevole con la Pro Vercelli. L’unico altro mediano in rosa è Lobotka, possibile anche l’arretramento di Zielinski, soluzione che sarà sperimentata nella seconda parte del ritiro a Castel di Sangro.

Fonte: Sportal.it