Il Napoli sta puntando, in questa sessione di mercato, a Piero Hincapie, difensore ventenne del Talleres. Le sue qualità non sono passate però inosservate nemmeno a club di Liga e Bundesliga, come Bestis e Bayer Leverkusen, ragion per cui la concorrenza è abbastanza agguerrita. Anche le cifre richieste sono piuttosto alte, il Talleres infatti per cedere il suo cartellino parte da una base di 10 milioni di euro.

Il Mattino