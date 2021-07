Il Napoli ci prova per Vecino, ma la formula è un problema

E’ apprezzato da diverso tempo, Matias Vecino in casa Napoli. Il centrocampista uruguayano, di proprietà dell’ Inter è monitorato costantemente dal club azzurro. La redazione di Repubblica fa sapere che gli azzurri non hanno mai smesso di pensare ad un suo approdo in casa partenopea, valutando, però, la formula del prestito. Sarebbe questo il problema, visto che l’Inter non apprezza questo tipo di formula in relazione al giocatore. Dopo l’ottima Copa America, Vecino è ritenuto importante per Inzaghi. Potrebbe eventualmente partire solo a titolo definitivo, ma al momento il Napoli un investimento del genere non può farlo.