Gazzetta – Insigne, rinnovo o cessione? Spunta la terza opzione

Resta ancora in stand by la questione Lorenzo Insigne, il nodo da sciogliere più importante, per capire il futuro del capitano in azzurro. Rinnoverà o sarà ceduto? La Gazzetta dello Sport oggi scrive di una terza opzione. “Ed ecco che prende corpo la terza possibilità. Cioè niente rinnovo, ma neanche cessione del giocatore, che vuole restare a Napoli. Si profila una strada che porta a un anno vissuto serenamente (se possibile) con il capitano concentrato a dare il meglio in campo e il club che in primavera – se ne frattempo saranno migliorati i fatturati, augurandosi la fine della pandemia – magari potrebbe trovare le risorse economiche per offrire un rinnovo al proprio capitano”.

