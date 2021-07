F. Montervino, ex Napoli: “Non esiste squadra senza Lorenzo”

Queste le parole di Francesco Montervino, direttore sportivo del Taranto ed ex calciatore, fra le tante, del Napoli, ai microfoni su 1 Station Radio: “Insigne? Non esiste un Napoli senza Lorenzo, soprattutto dopo la stagione e l’Europeo che ha disputato. Se una cosa si vuole, la quadra si trova sempre. Ricordo che fece l’esordio con noi al trofeo Birra Moretti, era veramente un ragazzino. È passato tanto tempo ed è ora è un campione. Mertens si sta allontano dalle responsabilità di essere un pilastro del Napoli? Credo sia fisiologico. I calciatori grandi d’età, ad un certo punto, cambiano ruolo. Probabilmente la stessa società ha chiesto al giocatore di accompagnare nella crescita altri. Chi cederà il Napoli? Quando le cose vanno per le lunghe all’ombra del Vesuvio, non vanno mai a buon fine. Dunque, dal mio modo di vedere non partirà nessuno.”

Fonte: 1 Station Radio