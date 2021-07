F. Montervino, ex Napoli: “Mi auguro arrivi un giocatore con quelle qualità”

Queste le parole di Francesco Montervino, direttore sportivo del Taranto ed ex calciatore, fra le tante, del Napoli, ai microfoni su 1 Station Radio: “Emerson Palmieri? Mi auguro arrivi, un giocatore con quelle qualità farebbe le fortune del Napoli. Serie A? Con Mourinho, Spalletti, Allegri, Sarri, inizia ad essere un campionato veramente importante. Se dovesse tornare Conte, potremmo dire di avere tecnici tra i migliori al mondo. Mazzarri? Non è mai facile trovare la società che ti dà la libertà di poter iniziare un percorso importante, Walter è esigente, aspetterà l’occasione giusta. Labriola? È un ragazzo che deve fare il definitivo step per fare il salto nel calcio che conta. Un giocatore giovane, importante, venuto a Taranto per fare un buon percorso. Parisi dell’Empoli? Un buon giocatore, ma agli azzurri serve un giocatore già affermato, altrimenti il salto di qualità non si farà mai”.

Fonte: 1 Station Radio