F. Montervino, ex Napoli: “Ha dimostrato di essere un calciatore importante”

Queste le parole di Francesco Montervino, direttore sportivo del Taranto ed ex calciatore, fra le tante, del Napoli, ai microfoni su 1 Station Radio: “Le parole di Spalletti su di me mi hanno riempito di orgoglio. Il percorso del mio Napoli è stato lungo, abbiamo aiutato a far alzare l’asticella ogni anno. Assenza di Demme? Diego ha dimostrato di essere un calciatore importante, l’infortunio toglie una pedina importanze in mezzo al campo, avrebbe avuto le chiavi del centrocampo da Spalletti. Per sostituirlo bisognerebbe prendere un giocatore non solo con quelle qualità tecniche, ma anche caratteriali. Mi auguro possano intervenire sul mercato, se non dovessero pensare ad un nuovo acquisto è perché sono convinti di ciò che hanno in casa. “