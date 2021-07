Euro avversario Napoli – Corentin Tolisso positivo al Covid-19

Sabato alle ore 16,30 all’ Allianz Stadium si giocherà il match amichevole tra il Bayern Monaco e il Napoli, sfida che si vedrà in pay per wiew su Sky. Per il tecnico dei tedeschi Neigelsman non arriva una buone notizia. Il centrocampista Corentin Tolisso è positivo al Covid-19, lo annuncia il twitter dei bavaresi e il giocatore resterà in isolamento in Francia. “Corentin Tolisso ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er befindet sich in häuslicher Isolation in seiner Heimat Frankreich”.

La Redazione