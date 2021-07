Demme sfoglia la margherita sull’operazione, deciderà in giornata

Diego Demme è passato dal terrore della rottura dei legamenti, alla lesione, quindi nessuno stop davvero lunghissimo. Il referto lo ha avuto domenica mattina da Villa Stuart dal professor Mariani, accompagnato dal medico sociale del club azzurro Raffaele Canonico. Oggi sarà una giornata cruciale per il centrocampista tedesco, perchè si deciderà se si dovrà operare, in quel caso a Roma oppure in Germania, dove si è già consultato, oppure aspettare. Un bel dilemma che si saprà in giornata, saranno ore decisive e la famosa margherita da sfogliare è già iniziata.

La Redazione