Da Ospina a Lozano, il ritorno dei nazionali azzurri inizierà dal 30 luglio

Di ritorno venerdì 30 luglio Fabian e Ospina, che però non partiranno per Monaco ma svolgeranno visite e test in sede; attesi alla ripresa degli allenamenti (di lunedì 2 agosto) anche Insigne, Di Lorenzo e Meret, mentre Lozano tornerà in tempo utile per il ritiro in Abruzzo. Il tecnico Luciano Spalletti, lentamente recupererà i tanti nazionali, che hanno giocato tra Europei e Copa America. In Abruzzo avrà l’occasione di valutare gli altri big per i suoi schemi, augurandosi che Lozano che raggiungerà la squadra stia meglio e poter essere in campo il prima possibile

Fonte: CdS