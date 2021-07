Caruso, allenatore: “Zanoli e Folorunsho? Ci sono aspettative importanti”

Su Radio Marte, è intervenuto Ciro Caruso, allenatore, ecco le sue parole: “Zanoli e Folorunsho? Sicuramente sono ragazzi validi, poi comunque parliamo di una piazza come Napoli che va considerata come il top in Italia, ci sono aspettative importanti. Bisogna capire se sono già immediati o bisogna dargli un altro anno di possibilità per maturare e crescere. La cosa bella della Primavera 1 è che è un altro campionato rispetto alla Primavera 2, quindi bisogna investire. Vissuta così già dà l’atmosfera di responsabilità al ragazzo. Non è più come prima, ci auguriamo che il Napoli si muova perché penso che con il lavoro splendido di Grava si possa costruire una squadra importante, così faremo conosce i nostri giovani al mondo che conta del calcio importante. Terzino? Dipende sempre che campionato vuoi fare. Se vuoi tornare in Champions e credo che sia l’obiettivo minimo, allora devi prendere giocatori di spessore come Spinazzola o Emerson Palmieri. Penso che il Napoli abbia il dovere di parlare di questi giocatori, la società merita di stare a livelli altissimi”.