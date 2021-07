Calaiò: “De Laurentiis dovrà sopperire a tante problematiche quest’anno, ecco cosa mi spaventa…”

L’ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò, oggi dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Arena Maradona’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio CRC: “Mi spaventa che il Napoli non abbia fatto mercato, fino a questo momento? Un po’ sì, ma non è la sola fonte di preoccupazione. Il presidente Aurelio De Laurentiis ci ha abituato a colpi improvvisi, tuttavia ci sono tanti problemi nel calcio mondiale e qualche affare può essere fatto last minute. Si aspetterà la fine, anche se sarebbe meglio avere la rosa al completo il prima possibile per lavorare con tutti nel precampionato. Mi spaventa anche il mancato accordo con Lorenzo Insigne, il futuro di Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Mi spaventa inoltre l’infortunio di Diego Demme, che ne avrà per dei mesi. Tutte queste cose un po’ di paura la mettono. Siamo in un periodo molto particolare della stagione e, a gennaio, alcuni calciatori andranno via per la Coppa d’Africa. De Laurentiis dovrà sopperire a tante problematiche, quest’anno”.