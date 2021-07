Bargiggia: “Allegri ha fatto il nome di Manolas”

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, ha scritto oggi sul suo sito di mercato, in particolare dell’interesse di Allegri per il difensore del Napoli, Kostas Manolas.

“Non è certo che sarà accontentato, ma Massimiliano Allegri ha chiesto ai dirigenti juventini l’acquisto di un difensore centrale; specie nell’ottica della cessione di Rugani e Demiral che, per ragioni diverse non sembrano dare garanzie totali al tecnico toscano. Oltretutto alla Juventus c’è ancora aperta la questione legata al rinnovo del contratto di Giorgio Chiellini.

Allegri lo stima ma è anche consapevole che Giorgio, molto probabilmente non darebbe garanzie di un impegno totale; proprio per ragioni fisiche con i ripetuti infortuni degli ultimi tempi. Il tema del centrale difensivo in ogni caso alla Juve non è stato ancora approfondito, ma sul tavolo dei suoi dirigenti, restano le esigenze del tecnico toscano. Che, in attesa di un eventuale approfondimento ha fatto intanto il nome di Kostas Manolas, il centrale del Napoli che ha sempre apprezzato.

In questo momento, il greco è un punto fermo della difesa insieme a Kalidou Koulibaly ma, per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, il club di De Laurentiis sarebbe disposto a parlarne, convinto che, una volta ceduto Manolas, con i soldi incassati si troverebbe piuttosto agevolmente un altro difensore.