Alex Moreno invece di Emerson Palmieri, il Napoli ci prova

Potrebbe essere l’alternativa giusta a Emerson Palmieri, il classe 1993 Alex Moreno, terzino sinistro del Betis Siviglia. I due giocatori hanno l’agente in comune, Pini Zahavi, e Spalletti ha spostato lo sguardo verso Alex, in cui vede le caratteristiche che sta cercando in quella zona di campo. Sul terzino spagnolo è forte il Galatasaray, che qualche tempo fa era stato vicinissimo a Mario Rui. La richiesta del Betis è di otto milioni di euro, e l’agente di Moreno crede che questa sia l’estate giusta per salutare la Spagna.

Il Mattino