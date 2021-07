La pandemia ha inevitabilmente cambiato le carte in tavola dei club, soprattutto in Italia, quindi si dovrà fare di necessità virtù. Il Napoli, come ha più volte detto AdL, deve abbassare il tetto ingaggi, altrimenti sarà difficile acquistare, oppure vendere. A centrocampo ad esempio i nomi non mancano. Da Berge a Thorsby, fino a Basic del Bordeaux. Tutti calciatori forti fisicamente, ma che tutti hanno un costo, perciò si dovrà effettuare un mercato low-cost.

La Redazione