Denis Zakaria, centrocampista del Borussia M’Gladbach è risultato positivo al covid al rientro dalle vacanze, in seguito alla sua partecipazione con la Svizzera, ad EURO 2020. Il calciatore, come conferma il club tedesco, è stato messo in isolamento e per fortuna non ha sintomi. Il Napoli lo aveva messo nel mirino, chissà se questo agevolerà o meno le trattative.