UFFICIALE – Carlotta Cartelli passa all’Inter

L’Inter di coach Guarino non si ferma sul mercato, è notizia di oggi dell’acquisto del portiere Carlotta Cartelli. L’estremo difensore classe ’97 ha firmato un contratto fino al 2023. Ecco la scheda tecnica.

Carlotta Cartelli, di ruolo portiere, è nata a Milano il 18 settembre 1997.

Carlotta inizia a muovere i primi passi nel mondo del calcio all’età di sei anni e, dopo aver ricoperto diversi ruoli, nel 2010 sceglie di difendere la porta delle categorie giovanili dell’Asd femminile Inter Milano. Cartelli veste la maglia nerazzurra nel campionato Primavera e debutta in prima squadra nella stagione 2013/14. Nell’estate del 2015 passa al Milan Ladies, per trasferirsi poi durante il mercato invernale alle Azalee. Nel 2016 Carlotta si trasferisce negli Stati Uniti per approfondire gli studi e proseguire la carriera calcistica, giocando con le Lady Techsters, della Tech University di Ruston, in Louisiana. Nell’estate 2021 firma per l’Inter.

Cartelli riceve la prima convocazione in Nazionale con l’Under 17, con cui conquista il terzo posto agli Europei del 2014 ed il terzo posto al Mondiale di Costa Rica.

Fonte: inter.it