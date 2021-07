Su Lozano ci sono buone notizie per mister Spalletti

Il Napoli, per un paio di giorni stacca, dopo un ritiro intenso come quello di Dimaro-Folgarida, riprenderà mercoledì in vista dell’amichevole di prestigio contro il Bayern Monaco. Dal 5 al 15 Agosto secondo ritiro a Castel di Sangro, quartier generale a Rivisondoli. Prima di Ferragosto arriverà Hirving Lozano, dove si valuteranno le sue condizioni fisiche dopo la botta al collo. Ha tolto i punti e pare che la ferita non pare preoccupare e sarebbe pronto sin da subito per scendere in campo. Il tutto però si valuterà con lo staff medico e poi si prenderà una decisione.

La Redazione