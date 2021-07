Secondo Sky Sports UK, il Napoli sarebbe interessato a Xherdan Shaqiri in scadenza di contratto con il Liverpool, al quale non è a stata ancora esercitata l’opzione del rinnovo per un altro anno. Gli azzurri cercano un centrocampista per sostituire l’assenza di Demme infortunatosi nell’amichevole contro la Pro Vercelli. Contatti avviati con gli agenti del calciatore svizzero.