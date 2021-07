Le decisioni del Collegio di Garanzia del Coni in merito ai ricorsi. Soltanto la Paganese in serie C si è salvata. Oltre al Chievo che saluta la B, lasciano la C Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese. Domani alle ore 11 il Consiglio federale ratificherà le esclusioni e procederà alla definizione degli organici. In Serie C saranno ripescati Latina, Lucchese, Fidelis Andria, Fano o Pistoiese (da valutare se regolare la domanda del Fano) e Rimini.