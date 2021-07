Sirene dall’Inghilterra per Morten Thorsby. Come riporta Tuttosport, il neo-promosso Watford avrebbe messo nel mirino il centrocampista della Sampdoria. Norvegese classe ’96, Thorsby è arrivato a Genova a parametro zero nell’estate 2019 e piace anche al Napoli, alla ricerca di rinforzi in mediana soprattutto dopo l’infortunio di Demme.

da TMW