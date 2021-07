Dries Mertens in questo momento è in vacanza, ma il mercato lo vede coinvolto, soprattutto dagli Stati Uniti. L’America in passato lo ha tentato, ma il belga ha detto di no. Lui vuole restare un altro anno nel Napoli e vuole giocarsi le sue carte, anche se non ha ancora iniziato la riabilitazione alla spalla. Anzi sente ancora dolore e non prima di ottobre tornerà in campo.

La Redazione