Mandarini, giornalista: “Il Napoli non investirà per sostituire Demme”

Su Radio Marte, è intervenuto Fabio Mandarini, giornalista, ecco le sue parole: “Priorità di mercato del Napoli? Non cedere. Sotto questo punto di vista la squadra è forte come detto anche da Spalletti, sarebbe un enorme problema perdere Koulibaly, Fabian Ruiz o non risolvere la situazione di Insigne. Demme era l’unico riferimento del gioco, quello che collega la fase difensiva a quella offensiva. Mi rendo conto che il Napoli ha delle esigenze di bilancio, legate ai conti. Dall’altro lato ho ascoltato più volte Spalletti con attenzione e mi è parso chiarissimo il suo messaggio, non c’è da interpretare: l’ho trovato molto grafico e onesto nel dire che serve un Napoli forte per puntare alla Champions League. Con il centrocampista si può anche ovviare ma lui vuole sicuramente un terzino sinistro, si è capito che si tratta di una strategia interna ed è una priorità assoluta. Il Napoli non andrà sul mercato per sostituire Demme, anche se potrebbe saltare tra le 7 e le 10 partite. I 3 giocatori candidati a essere valutati per la prima squadra sono Folorunsho, Zanoli e Zedadka, il secondo su tutti. Zanoli piace molto a Spalletti e alla dirigenza, stessa cosa Folorunsho. Non hanno esperienze a certi livelli ovviamente. Però se vuoi lottare ad alti livelli probabilmente un centrocampista lo devi avere. Non può sfuggire una cosa però: al momento è tutta un’incognita. Se non si chiarisce la situazione cessioni non si sblocca il mercato. Ghoulam? Altra incognita, ha dimostrato di avere troppi problemi e questo dispiace perché meriterebbe di avere più tranquillità. Stava incominciando a fare gamba e a far intravedere delle cose che potevano portare un futuro più roseo. La situazione è particolare, io capisco che i tifosi facciano dei ragionamenti ma ripeto, tutto è un’ingognita”.