Jeroen Haarsma, giornalista: “Koopmeiners al Napoli? Non ho informazioni a riguardo, ecco quanto chiede l’AZ…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Jeroen Haarsma, giornalista: “Koopmeiners? Ci ho parlato ieri, il problema è che l’AZ Alkmaar vuole tantissimi soldi per lui, approssimativamente tra i 17 e i 20 milioni, quindi è difficle venderlo. Con l’Atalanta erano vicini ma poi la trattativa si è dimostrata più complicata di quanto immaginato e ora è ancora all’AZ. Sicuramente andrà via dall’AZ, sembra proiettato mentalmente su un cambio di avventura e di Paese. Napoli? Non ho informazioni a riguardo, i due club che sono sicuramente sul giocatore sono l’Atalanta e il Reims in Francia.