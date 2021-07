In vista del Bayern Monaco, la situazione infortunati in casa Napoli

Il Napoli ieri mattina ha salutato il ritiro di Dimaro-Folgarida, dove ha svolto la classica sgambatura, prima di partire, destinazione il capoluogo partenopeo. Mercoledì la squadra tornerà ad allenarsi a Castel Volturno, al Konami Training Center e si valuterà la condizione dei vari infortunati. Elmas e Tutino apparsi affaticati, mentre infiammazione al ginocchio per Petagna. In Trentino non si è allenato Osimhen, ma per precauzione, mentre stanno meglio Malcuit e Manolas. Sabato invece sfida contro il Bayern Monaco di Naigelsman, test provante, per capire lo stato di forma degli azzurri anche a livello tattico.

La Redazione