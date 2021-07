Il tiraggiro di Insigne, oltre che in rete, finisce sulla Treccani!

Insigne irrompe nella Treccani…merito del tiraggiro. L’illustre istituto enciclopedico ha decretato che il termine è ormai di uso comune. Il passo fondamentale per questa certificazione, dichiara la Treccani avviene nella notte di Fiorentina-Napoli del 22 dicembre del 2016 e porta la firma di Anna Trieste quando sul www.ilmattino.it esplose di gioia davanti al gran gol del capitano scrivendo Tiraggiro. Da qui la definizione: «Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare». Questa la definizione che la famosa enciclopedia Treccani fa del «tiraggiro» ad opera del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Il nuovo «vocabolo» è spuntato in queste ore ed è consultabile sul sito web dell’enciclopedia. Non è la prima volta che la Treccani fa suo un termine che arriva dal calcio: ricordiamo sarrismo e il neologismo Tottilatria.

