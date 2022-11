Giampaolo Saurini, ex Primavera: “Spalletti? Credo che il Napoli abbia preso un allenatore da prima fascia”

A “Radio Goal”, Giampaolo Saurini, ex tecnico della Primavera del Napoli:

Factory della Comunicazione

Spalletti? Credo che il Napoli abbia preso un allenatore da prima fascia che ha un profilo anche europeo, è riuscito infatti a vincere anche in Russia. Penso che Spalletti possa essere il profilo giusto per ripartire dopo la cocente delusione della mancata Champions. Se non gli levano i pezzi importanti, avrà a disposizione un rosa competitiva che con un esterno sinistro sarebbe completa in tutti i reparti.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli