[Foto] – Ounas, new look: l’algerino non passa di certo inosservato!

Di rientro da Crotone, nuovo tecnico alla guida del Napoli, cosa faccio per farmi notare?avrà pensato pressappoco così e, oltre ad uno contro uno, veroniche e progressioni, per non passare inosservato ha decisamente cambiato look.Sarà l’anno giusto? sulle sue doti non ci sono dubbi, è la continuità in cui ancora difetta. Nell’ultima stagione, però, soprattutto grazie al prestito al Crotone sembra che qualcosa sia cambiato. Spalletti, fin qui, l’ha usato titolare: un po’ per questioni numeriche e un po’ perché l’algerino ha lavorato tanto e si è fatto apprezzare dal neo allenatore. Ieri Ounas – che ha tanti estimatori dentro e fuori dall’Italia – ha fatto ritorno a Napoli insieme con tutta la squadra e questa mattina si è mostrato nella fase finale della sua nuova versione: capelli biondo platino che non si notano affatto…