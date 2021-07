Festa a Ghivizzano per Di Lorenzo. Parla il sindaco

Marco Remaschi, sindaco di Ghivizzano, il bellissimo borgo in provincia di Lucca, paese natio di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Remaschi ha parlato della festa organizzata per il difensore azzurro e campione d’Europa.

“Festa per Giovanni Di Lorenzo? E’ stato un avvenimento incredibile per la nostra comunità. Giovanni se lo merita, è un campione nella vita, ancor prima di esserlo in campo. E’ un guerriero, uno che non si arrende mai. Ha voluto questo traguardo e lo ha raggiunto meritatamente. Siamo orgogliosi e felici.

C’è stata una piazza stracolma, nel rispetto delle norme anti-covid, tutto è andato per il meglio. Grazie mille a Giovanni per aver voluto partecipare. Si è perfino meravigliato di tanta gente arrivata per lui.

L’ho sentito in privato il giorno dopo la finale, era emozionatissimo. Il Napoli ha fatto un grande investimento, Giovanni ha ripagato la fiducia sul campo. E’ stato un titolare inamovibile per Ancelotti e Gattuso. Questo ha acceso i riflettori su di lui e Mancini gli ha dato un’opportunità. Ha fatto cose eccellenti.