Fabian Ruiz troppo importante per il centrocampo di Spalletti

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato oggi ai microfoni di 1 Station Radio a Il sogno nel cuore. “In ritiro si sono messi in mostra Zanoli e Folororunsho, ma il Napoli li vorrebbe ancora mandare a giocare in giro. Spalletti non cambierà l’assetto tattico, vorrebbe andare avanti con i due centrocampisti. Fabian Ruiz? Non ci sono offerte per lui e per nessun altro giocatore. L’immobilismo del mercato non porta a fare proposte, nell’ultima settimana ci saranno più movimenti. Fabian al momento è troppo importante per il centrocampo di Spalletti. Aveva un mercato importante in Spagna, ma le big non stanno facendo nessuna operazione”.