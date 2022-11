ESCLUSIVA – A. Lazzaroni (sind. Dim. Folg.): “Il prolungamento? Ecco quando ne discuteremo con il Napoli. Contenti per il ritiro”

Il Napoli, con l’allenamento di ieri, saluta il ritiro di Dimaro-Folgarida, dove come sempre si è trovato bene, tra paesaggi e l’organizzazione del posto. Ci sono stati alcuni passaggi come il green-pass e i 700 tifosi al campo, con esiti positivi. Ilnapolionline.com ha intervistato il sindaco della città del Trentino Andrea Lazzaroni.

Nella mattina di ieri il Napoli ha salutato Dimaro-Folgarida. Quale bilancio anche per il green-pass e la presenza di tifosi allo stadio? “Siamo contenti, perché non era semplice questo ritiro, viste le restrizioni e l’aver fatto tutto in poco tempo. L’esperimento del green-pass è andato alla grande, perché contro la Pro Vercelli c’erano 700 tifosi, tutti che hanno rispettato le norme. L’aspetto positivo è che ai controlli le persone hanno fatto tutto con il massimo della serenità e perciò il bilancio è più che positivo”.

Quando c’è stata la svolta sul passaggio da 200 a 700 tifosi al campo? “In un primo momento, come hai detto tu, i tifosi al campo erano 200, ovvero il 25% della capienza dello stadio di Carciato. Per fortuna che la situazione pandemica è andata a migliorare e perciò insieme alla Giunta Comunale abbiamo preso questa decisione. Siamo contenti di com’è andata e perciò c’è il massimo della soddisfazione”.

Secondo te questo esperimento, ben riuscito, del green-pass, si potrà mutare anche in Abruzzo già quest’anno? “Noi essendo una Regione autonoma, abbiamo preso questa decisione, per loro il discorso è diverso. E’ chiaro che se Castel di Sangro, avendo visto come abbiamo agito, volessero anche loro agire in questo modo, sarebbe un fattore positivo. Sarà una loro scelta e aspettiamo come agiranno di conseguenza”.

Per il prolungamento del rapporto con il Napoli e il Trentino, secondo te quando potrebbe essere l’occasione? “Con il Napoli abbiamo ancora un anno di contratto, perciò è presto ad oggi parlarne. Credo che nel mese di Aprile del 2022, ci sarà l’occasione per incontrarci e solo allora capiremo se si potrà andare avanti? Sensazione? I calciatori, lo staff tecnico e i tifosi si sono trovati bene come sempre, dovessimo basarci su questo, non ci dovrebbero essere problemi di sorta”.

Se escludiamo Spalletti, i tifosi hanno trovato come beniamini Koulibaly e Osimhen. Tra foto e autografi, davvero un bell’esempio di serietà e professionalità. “A livello tecnico è chiaro su entrami, non si discute, ma sul piano umano credo che abbiano dato una risposta importante. Questo aspetto è molto importante e i tifosi, questo lo hanno apprezzato davvero tanto. Sono contento di questo e ce ne vorrebbero tanti come loro per appassionarsi sempre più a questa disciplina”.

Infine vorrei un tuo parere su Spalletti, se c’è ottimismo per la stagione del Napoli? “Io ho potuto notare molto poco a livello tecnico, però ascoltando i tuoi colleghi c’è sicuramente da essere fiduciosi. Dispiace per l’infortunio di Demme, però ora c’è da attendere il verdetto del campo per avere altri tipi di riscontri”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

