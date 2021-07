Dimaro/Folgarida, a breve si discuterà per un prolungamento del contratto

Il contratto che lega il Napoli alla Val di Sole dura un altro anno. Ma presto verrà discusso un prolungamento, anche perché qui nessuno vuole perdere la presenza di De Laurentiis e della sua squadra. Che porta un indotto importante, non solo d’estate ma anche nel periodo invernale, quando inizia la stagione sciistica. Ma occhio al braccio di ferro che Marco Katzenberger, vice presidente APT Val di Sole e delegato al turismo per il Comune di Dimaro-Folgarida, non nasconde: «Siamo davvero contenti di questo matrimonio. Ci sono meno presenze ma da qualche parte bisognava cominciare e sia pure tra mille problematiche siamo riusciti a ripartire. Quella con il Napoli è una collaborazione costosa ma che ha delle ripercussioni per il nostro paese e per la valle. Abbiamo la voglia di avere nuovamente il Napoli tutto per noi, non ci piace l’idea di dividere il ritiro con l’Abruzzo e vedremo se saremo capaci e se il presidente ci darà la possibilità. Il Trentino ha sempre porte aperte per il Napoli e ci sono ormai anche amicizie. Ma l’obiettivo è recuperare l’esclusività». Insomma, il passaggio del testimone con Castel di Sangro non è privo di tensioni. La sensazione è che difficilmente la prossima estate il Trentino accetterà il doppio ritiro. Quel che conta è che qui, dove è stata per la prima volta applicato l’ingresso con la Green Pass nello stadio sia per la partita che per gli allenamenti, fino a ieri sera non sono stati riscontrati dei positivi al Coronavirus. Esperimento riuscito.

Fonte: Pino Taormina (Il Mattino)