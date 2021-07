Denis Zakaria verso la Premier, sfuma l’ipotesi Napoli

E’ stato accostato al Napoli più di una volta, Denis Zakaria, i l centrocampista del Borussia Mönchengladbach, 24enne dall’ eccellente fisicità. Ma a quanto pare potrebbe trattarsi solo di accostamento. Su di lui tanti occhi in Premier League, ed infatti, il calciatore sembrerebbe aver detto sì alla eventuale cessione in Inghilterra.

L’Arsenal, ma anche il Manchester City e il Leicester sembrano veramente interessate. E, secondo quanto riportato da The Sun, a Zakaria non dispiacerebbe ritrovarsi agli ordini di Guardiola, come già riferito al suo club tedesco. Il Napoli, nel frattempo, non può stare ad aspettare: il club azzurro deve affondare il colpo a centrocampo dopo l’infortunio di Diego Demme che ha lasciato scoperto il reparto.