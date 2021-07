Demme, la tegola: soluzione in casa o ricorso al mercato?

Infortunio Demme, purtroppo, accertato. E le soluzioni? Le strade sono due: o puntare su Folorunsho, l’ultima stagione alla Reggina, classe 1998, oppure precipitarsi sul mercato, c osa, che difficilmente accadrà. In pratica, nonostante la tegola e le 10 partite minimo che Demme è destinato a saltare, il Napoli non cambia strategia: cerca un solo centrocampista. Ovviamente, se dovesse partire Fabian (o anche Lobotka) sarebbe tutta la mediana ad essere rivoluzionata. L’unico nome fatto da Spalletti, come risaputo, è quello di Emerson Palmieri. L’esterno del Chelsea è un passo dal sì, mentre Koulibaly sembra non spinga più per andare via. Ci ha pensato la scorsa estate ma adesso è convinto. T uttavia se arrivasse l’offerta, e Ramadani lo sa, da 65 milioni questa volta il Napoli non direbbe di no.

Il Mattino