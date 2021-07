La redazione del portale spagnolo ‘Todo Fichajes’, scrive di un interesse del Napoli per Alexandre Lacazette seguito anche dall’Atletico Madrid. L’attaccante francese ex Lione è in scadenza di contratto con l’Arsenal nel 2022 ed il prezzo del cartellino sarebbe su una cifra vicina ai 17 milioni. Il Napoli valuta l’acquisto dell’attaccante così come riferisce il portale, prossima settimana potrebbe essere decisiva per il futuro di Lacazette.