Dalla Spagna – Il Napoli “sonda” Alex Moreno del Betis Siviglia

Al Napoli occorre un terzino, sinistro. E, stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, sarebbe sulle tracce di Alex Moreno del Betis Siviglia. Il club andaluso non disdegnerebbe l’affare, anzi avrebbe già individuato l’eventuale sostituto in José Calderón, che verrebbe promosso in pianta stabile in Prima Squadra. Interessati a Moreno anche l’Olympique Marsiglia ed il Galatasaray. I turchi, avrebbero già effettuato la propria offerta per un prestito oneroso più un riscatto da esercitare nel 2022 a cifre da definire. Offerta (2 milioni) comunque distante dai 7 milioni richiesti dal Betis. Dal Napoli, per adesso, un sondaggio.