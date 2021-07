Bargiggia: “Un profilo gradito al Napoli è quello di Vecino”

Paolo Bargiggia. giornalista ed esperto di mercato, ha parlato oggi ad “Il sogno nel cuore” su 1 Station Radio, del mercato del Napoli. “Vecino è un profilo gradito al Napoli ma non mi risultano trattative, in questo momento la dirigenza azzurra ha un approccio tranquillo. L’infortunio di Demme non li ha sconvolti, sono convinti che il giocatore salterà solamente le prime sei giornate di campionato. C’è la volontà nell’ultima settimana di mercato di andare in piazza e prendere un centrocampista in prestito”.