Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato oggi ai microfoni di 1 Station Radio a Il sogno nel cuore. “Ospina? Stanno aspettando che l’agente porti eventuali proposte che, al momento, non hanno, ma in teoria è in partenza. Se dovesse partire potrebbe tornare Sepe, ma non ci stanno lavorando considerata la presenza di già due portieri”.