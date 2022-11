Angelo Caruso (sind. Castel di Sangro): “Tutto pronto per il ritiro del Napoli. In futuro mi auguro una data diversa”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, è intervenuto il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso, sull’immediato ritiro del Napoli. “Siamo pronti per il ritiro, stiamo definendo gli ultimi allestimenti e siamo in procinto di allestire anche l’interno del Palasport. Quest’anno abbiamo la novità del green pass, vedremo come andrà perchè si tratta di una un cosa nuova. 5-15 agosto? Data complicata e non è destinabile al ritiro di un club. I cittadini campani difficilmente verrebbero qui in questo periodo e poi potrebbe anche essere motivo di disturbo per chi viene qui a godersi la nostra terra. Spero che non capiti più di fare il ritiro in quel periodo. Il Napoli alloggerà a Rivisondoli, abbiamo preso qualche stanza in più in altre strutture vicine perchè l’albergo non è così grande. Alla fine sto ritiro durerà 8 giorni. Non mi sento di dare torto agli amici del Trentino che vorrebbero un Napoli tutto per loro. E’ normale che il vero ritiro sarà qui a Castel di Sangro quest’anno”.

Factory della Comunicazione

La Redazione