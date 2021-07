Allenatori italiani giramondo. Primo su tutti un ex tecnico azzurro

Tantissimi sono gli allenatori che hanno scelto di proseguire la loro carriera in giro per il mondo, primo in lista, l’ex tecnico azzurro Carlo Ancelotti. Oggi la Gazzetta dello Sport fa un virtuale tour per il mondo in cerca di questi allenatori.

“Il capostipite è Carletto Ancelotti, che viaggia in prima classe in virtù dei tanti biglietti vincenti timbrati nei grandi campionati e in Champions. Proprio sabato ha esordito nel campionato ucraino, con una vittoria, il più noto: Roberto De Zerbi ha scelto lo Shakhtar Donetsk come trampolino verso il meglio del continente, una squadra e un ambiente dove far germogliare in successi le sue (ottime) idee di calcio. Un suo allievo, il giovanissimo Francesco Farioli, che di De Zerbi è stato assistente al Sassuolo, riprenderà prima di Ferragosto il cammino nella Super Lig turca: con il Karagumruk si è già fatto notare sul finire della stagione scorsa, tanto da essere stato vicino alla panchina dello Spezia. Un altro giovane, Giovanni Costantino, si è affrancato da Marco Rossi, di cui era assistente all’Ungheria, per prendersi la responsabilità dell’Mtk Budapest. Quello finito più lontano di tutti, da tempo, è Massimo Ficcadenti, dal 2014 in Giappone (ora è al Nagoya Grampus, dopo Fc Tokyo e Sagan Tosu). Un po’ più vicino un altro big, Fabio Cannavaro, che con il Guangzhou Evergrande, in Cina, ha già vinto parecchio. Lungo la Muraglia è andato anche Fulvio Pea, 4 vittorie nelle prime 13 partite con il Nanjing City, serie B cinese. Un altro che ha trovato casa e panchina in Medio Oriente è Angelo Alessio, ex collaboratore di Antonio Conte, da quest’anno allenatore del Persija Giacarta, in Indonesia. Con lui c’è Marco Motta, il campionato doveva iniziare a luglio per causa covid è rimbalzato al 20 agosto. Paolo Tramezzani è quello che si potrebbe definire un giramondo: Lugano, Sion, Apoel Nicosia, parentesi a Livorno, poi ancora Sion. A gennaio aveva preso in mano l’Hajduk Spalato, da fine giugno ha firmato per l’Al Faisaly, club dell’Arabia Saudita. In Medio Oriente c’è anche Andrea Stramaccioni: l’ex Inter e Udinese, già all’estero al Panathinaikos e allo Sparta Praga, dopo una burrascosa esperienza all’Esteghlal di Teheran ha preso le redini dell’Al Gharafa, in Qatar. L’ex stopperone Dario Bonetti ha cominciato con un successo nella serie A romena con la Dinamo Bucarest (con cui vinse Coppa e Supercoppa nel 2012), Gianluca Atzori ricomincia dal Floriana, a Malta, dove da tre anni Stefano Sanderra lavora benissimo con l’Hibernian”.