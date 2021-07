ADL/Insigne, a breve il face to face: occorrerebbe proprio un tiraggiro!

I giorni passano, ma a breve il tanto atteso incontro ci sarà. Si tratterà di faccia a faccia tra Lorenzo Insigne e De Laurentiis. Sul tavolo il rinnovo del capitano azzurro. Un contratto alle stesse cifre del precedente pare davvero difficile immaginarlo, a meno che con una magia, un tiraggiro dei suoi, il Magnifico non incanti il patron. Non ci riuscirà, quasi sicuramente. E quindi bisogna capire se, come appare, Insigne andrà a scadenza e resterà ancora un anno oppure spunterà una squadra che riuscirà a convincere Insigne a lasciare già adesso il Napoli. Cosa che appare improbabile. Ma in questo strano mercato, davvero tutto è possibile. D’altronde, ancora nulla è entrato ancora nel vivo.

