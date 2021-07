A Castel di Sangro saranno presenti diversi big del Napoli

Il Napoli non ha neanche il tempo di staccare la spina dal ritiro in Trentino che tra più di una settimana dovrà partire per Castel di Sangro. In Abruzzo dal 5 al 15 Agosto, gli azzurri si prepareranno per essere al top in vista della sfida del 22 in casa contro il Venezia per la prima di campionato. Spalletti potrà contare sui due portieri Meret e Ospina, sul terzino Di Lorenzo, Fabian Ruiz, già sarà in Germania contro il Bayern Monaco. Infine Lozano che si valuteranno le sue condizioni fisiche e Insigne. Quest’ultimo è atteso da tutti per la nota vicenda del rinnovo del contratto.

La Redazione