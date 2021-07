Il Napoli, dopo l’ultimo allenamento svolto questa mattina, saluta Dimaro-Folgarida. Adesso per gli azzurri 48 ore di riposo e ripresa fissata per mercoledì 28 luglio all’SSC Napoli Konami Training Center di Castelvolturno. In quell’occasione si ricomincerà ad allenarsi in vista della prossima stagione e della seconda parte di ritiro previsto dal 5 agosto in quel di Castel di Sangro.